En partenariat avec la ligue des droits de l’homme de Vigneux-Sur-Seine et le Centre social Aimé Césaire, nous vous proposons de découvrir une exposition sur les droits des enfants. Cette exposition a été réalisée dans le cadre du projet « Educadroit » par le Défenseur des droits et Cartooning for Peace. Elle est destinée aux enfants et aux jeunes. « Dessine-moi le Droit » propose d’aborder différentes thématiques du droit sous un angle humoristique et décalé. Douze kakémonos comportant des dessins et des caricatures abordent les thématiques suivantes : Le droit, c’est quoi ?

Qui crée le droit ?

Tous égaux devant la loi ?

Qui protège le droit et les droits ?

Les sanctions sont-elles les mêmes pour tous ?

Moins de 18 ans, quels droits ?

Est-ce que les droits s’appliquent tout le temps ?

Le droit international et le droit européen, c’est quoi ?

Les droits sont-ils les mêmes dans tous les pays ?

Défendre nos droits, changer la loi !

Monde numérique : quels droits ?

Entrée libre

Exposition Dessine-moi le droit au Centre social Aimé Césaire de Montgeron
67 Rue Raymond Paumier, 91230 Montgeron
du lundi 15 mars au samedi 27 mars
Entrée libre

