EXPOSITION – DESSINE-MOI GUÉRANDE Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

EXPOSITION – DESSINE-MOI GUÉRANDE Guérande, 15 décembre 2022, Guérande . EXPOSITION – DESSINE-MOI GUÉRANDE BIlletterie-Boutique Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique

2022-12-15 – 2022-12-15

Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique

Guérande

Loire-Atlantique Qui n’a pas un lieu préféré de Guérande, rattaché à un souvenir ou à une émotion ? Ce sont ces lieux qui construisent la géographie intime de Guérande. Ce sont ces mêmes lieux que le musée de Guérande souhaite partager à la manière d’un carnet de voyage, à travers le regard artistique d’Emma BURR. Horaires selon le calendrier d’ouverture du musée.

Exposition incluse dans le prix d’entrée du musée. porte.saintmichel@ville-guerande.fr +33 2 28 55 05 05 http://www.ville-guerande.fr/ Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique Guérande

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Guérande Adresse Guérande Loire-Atlantique Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique Ville Guérande lieuville Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique Guérande Departement Loire-Atlantique

Guérande Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

EXPOSITION – DESSINE-MOI GUÉRANDE Guérande 2022-12-15 was last modified: by EXPOSITION – DESSINE-MOI GUÉRANDE Guérande Guérande 15 décembre 2022 BIlletterie-Boutique Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique Guérande Loire-Atlantique

Guérande Loire-Atlantique