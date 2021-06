Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe EXPOSITION « DESSINE-MOI FRESNAY » Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

L'objectif de cette exposition « Dessine-moi Fresnay » était de faire découvrir de manière originale le riche patrimoine de Fresnay-sur-Sarthe, qu'il soit médiéval, de la Renaissance, du XVIIIe ou beaucoup plus moderne. Les élèves ont pu arpenter les rues, prendre des photos et sélectionner des édifices, des maisons ou divers éléments qui pour eux font partie du patrimoine. Grâce aux enseignants très impliqués dans ce projet, les élèves ont pu tester différentes techniques. Au total, 191 dessins ont été réalisés. Les maisons en pans-de-bois, l'hôtel Hatton, la poterne, l'église ou encore les halles… se dévoilent à travers le regard mais aussi la créativité des élèves. Découvrez l'exposition « Dessine-moi Fresnay », réalisée par les élèves de l'école publique et du collège Léo Delibes de Fresnay-sur-Sarthe !

EXPOSITION « DESSINE-MOI FRESNAY » 2021-06-08 – 2021-07-07 Médiathèque Camille Bardou 12 bis Rue du Docteur Horeau
Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Fresnay-sur-Sarthe