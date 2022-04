Exposition “DESSINE maintenant”, 15 avril 2022, .

Exposition “DESSINE maintenant”

2022-04-15 – 2022-04-17

Une exposition collective, le dessin au sens large. Ateliers, rencontres, performances !

Rencontre entre la ville de Soulac sur mer, l’association SEA et le Frac Nouvelle-Aquitaine Méca, avec la volonté commune de rendre l’art contemporain accessible à toutes et à tous. Rencontres entre des artistes qui ont des regards pluriels, des pratiques et des écritures différentes. Ils sont 18.

