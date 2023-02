EXPOSITION DESSIN Galerie du poiron Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges

EXPOSITION DESSIN Galerie du poiron, 27 mars 2023, Épinal . EXPOSITION DESSIN 4 rue frédéric chopin Galerie du poiron Épinal Vosges Galerie du poiron 4 rue frédéric chopin

2023-03-27 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-10 19:00:00 19:00:00

Galerie du poiron 4 rue frédéric chopin

Épinal

Vosges Exposition scénographique de dessin, (fusain sur papier).

Thème: « du Bois au Bois « …. retour aux sources Venez découvrir les œuvres d’une plasticienne qui à fait ces armes à paris (école Auguste RENOIR, Arts Appliqués, Beaux Arts ) ….. +33 6 47 47 51 48 http://www.mt-bloemen.com/ Galerie du poiron 4 rue frédéric chopin Épinal

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Épinal Vosges Galerie du poiron 4 rue frédéric chopin Ville Épinal lieuville Galerie du poiron 4 rue frédéric chopin Épinal Departement Vosges

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal /

EXPOSITION DESSIN Galerie du poiron 2023-03-27 was last modified: by EXPOSITION DESSIN Galerie du poiron Épinal 27 mars 2023 4 rue frédéric chopin Galerie du poiron Épinal Vosges Galerie du poiron Épinal Vosges

Épinal Vosges