Exposition : dessin Coralie RONCIN Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Trojan-les-Bains

Exposition : dessin Coralie RONCIN Saint-Trojan-les-Bains, 11 avril 2022, Saint-Trojan-les-Bains. Exposition : dessin Coralie RONCIN Rue de la république Quai Antony Dubois Saint-Trojan-les-Bains

2022-04-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 19:00:00 19:00:00 Rue de la république Quai Antony Dubois

Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Venez découvrir l’exposition de dessin de l’artiste Coralie RONCIN. +33 6 58 70 07 05 Rue de la république Quai Antony Dubois Saint-Trojan-les-Bains

