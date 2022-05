Exposition “Désormais”, de Rodrigo Bueno Espace Frans Krajcberg, 2 juin 2022, Paris.

Du jeudi 02 juin 2022 au samedi 06 août 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

. gratuit Suggestion de donation 5€

Rodrigo Bueno, artiste brésilien, utilise l’Art comme outil de sensibilisation aux questions environnementales.

L’artiste, né à Campinas, au Brésil, en 1967, travaille à partir d’objets récupérés pour créer des œuvres qui visent à sensibiliser l’Homme à la dynamique de la vie. Son atelier Mata Adentro (“Lorsque l’on s’enfonce dans les bois”), est un espace de vie et de travail situé à São Paulo, un laboratoire au service de la “mémoire de la nature”.

“Désormais” explore la culture brésilienne : la spiritualité, les peuples autochtones, la décolonisation, la communauté afro-brésilienne… et bien sûr, la Nature dans ce qu’elle a de plus sauvage. La mise en relation avec des éléments délicats, encapsulés, invitent le visiteur dans un monde inattendu et exubérant, entre nature, engagement et spiritualité. L’artiste construit un paysage où le visible est relié aux mystères de l’imaginaire. Les éléments spirituels nous promènent entre temps et environnement. Les voix et les sons, mêlés, créent un dialogue entre nous et l’essence de la forêt.

L’exposition présente un ensemble de peintures et une installation immersive qui met en scène des éléments naturels et des rebuts glanés dans les rues de Paris. Pour la concevoir, l’artiste s’est installé en résidence de recherche et création, pendant un mois, d’abord en pleine campagne en Bourgogne à La Panza Nature, puis dans le quartier de Montparnasse, à quelques encablures de l’Espace Frans Krajcberg, dans l’historique Atelier du 11 Cité Falguière.

Le projet est monté en collaboration avec l’Espace Frans Krajcberg, Centre d’art contemporain Art et Nature, les galeries brésiliennes Sergio Caribé et Marilia Razuk, Sam Art projects, le centre de résidence Lapanza Nature et l’association L’AiR Arts.

Espace Frans Krajcberg 21 Av. Du Maine 75015 Paris

Contact : https://www.espacekrajcberg.fr/expositions-temporaires-a-venir +33 9 50 58 42 22 contact@espacekrajcberg.fr https://www.facebook.com/events/638897520509501/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/638897520509501/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Rodrigo Bueno Invitation Désormais Rodrigo Bueno