Exposition « Désillusions optiques » Bernard Pras à l’Abbaye de Saint-Riquier Saint-Riquier Somme

– Du samedi 24 février au dimanche 2 juin 2024

Du 24 février au 31 mars 2024 : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Du 1er avril au 2 juin 2024 : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

– Rez-de-chaussée

Artiste photographe et plasticien français, Bernard Pras est un prodige de l’illusion artistique par la pratique de l’anamorphose. Depuis près de 30 ans, il réalise des installations et des assemblages d’objets hétéroclites dont la composition finale ne prend réellement forme que par la photographie. Ces illusions ou désillusions optiques ne peuvent être vues que depuis un certain angle. Un pas de côté et c’est toute une œuvre qui se déstructure… tout est question de point de vue !

Ce principe d’anamorphose est depuis le fil conducteur de l’artiste. Troquant ses pinceaux et la peinture contre la main, l’objet et un appareil photo, il revisite alors des personnages historiques (Louis XIV, Napoléon, etc.), des grandes oeuvres de l’Histoire de l’Art (La nuit étoilée de Vincent Van Gogh, Guernica de Pablo Picasso, etc.), des artistes (Magritte, Vincent Van Gogh, Dora Maar, etc.) et des stars de la chanson et de la musique (Jacques Dutronc, Serge Gainsbourg, etc.). Aux confluences du pop art et de la performance, dans un aller-retour constant entre la figuration et la défiguration, Bernard Pras peut difficilement susciter l’indifférence…

Cette exposition propose de découvrir l’univers de l’artiste, ses inspirations et son processus de création à travers une trentaine de photographies de ses œuvres et plusieurs installations dont l’une, inédite, a été créée spécialement pour le Centre culturel départemental de Saint-Riquier à partir d’objets de récupération.

Renseignements : abbayesaintriquier@somme.fr / 03 60 03 44 70 44 4 .

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Place de l’Église

Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France abbayesaintriquier@somme.fr

