EXPOSITION « DESBOIS ET L’ANTIQUE » À PARÇAY-LES-PINS

En 2024, une nouvelle exposition temporaire met à l’honneur les liens présents dans le travail de Jules Desbois avec les sculptures antiques.

Au cœur des œuvres de l’artiste, un parcours se créé entre sculptures antiques et antiquisantes et productions de ce sculpteur du corps. Quelles inspirations, quelles thématiques, quelles références jalonnent le parcours de Jules Desbois et ont façonnées son travail ? Ce sont toutes ses questions à laquelle vient répondre cette exposition.

Venues d’Angers, de Tours ou encore de Mayenne, prenez le temps d’admirer les liens étroits entre les vestiges antiques et leur résonnance dans le travail de l’artiste. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 14:30:00

fin : 2024-08-31 18:30:00

Parçay Les Pins Musée Jules Desbois

Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@3museesinsolitesenanjou.com

