EXPOSITION DES ZONES HUMIDES À PRÉSERVER Pont-à-Mousson, mardi 9 avril 2024.

Des zones humides à préserver ! Une exposition ludique et intéractive à venir découvrir dans le cadre de la semaine du développement durable.

Après une interpellation insolite par les habitants de la mare, le visiteur est invité à tester ses connaissances sur les zones humides en révisant les idées reçues. Il circule ensuite entre des maquettes d’étang, mare de prairie, de forêt, ornière, ruisseau, mare salée, gravière, tourbière acide et le fleuve Meuse. A travers jeux et manipulations, il découvre alors les enjeux de ces milieux. Il comprend ce qui a favorisé leur régression et quels gestes il peut mener à son niveau pour reconquérir ces zones humides. »Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-09 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

4 rue de l’Institut Joseph Magot

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est mediatheque@bassin-pont-a-mousson.fr

