Suite au succès des expositions précédentes du collectif artistique « Les Ymagiers, tailleurs d’images», une nouvelle exposition à été prévue pour la saison 2021. Ce collectif créé en 1999 à Trélon, dans le Nord, regroupe 105 adhérents, venant du Nord, des Ardennes, de l’Aisne et de Belgique. Toutes les techniques sont utilisées par ces artistes: l’aquarelle, l’huile, l’acrylique, le sable, le vitrail mais également du dessin… Retrouvez les œuvres de plus d’une quinzaine d’artistes tout l’été au Musée de la Métallurgie.

entrée libre pour l’exposition, possibilité de visiter le musée

Musée de la métallurgie ardennaise 103 Rue de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

