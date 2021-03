Paris Centre Paris Anim' Louis Lumière Paris EXPOSITION DES VISUELS SÉLECTIONNÉS DU PRIX JEUNESSE POUR L »ÉGALITÉ 2021 Centre Paris Anim’ Daviel Paris Catégorie d’évènement: Paris

du lundi 1 mars au lundi 15 mars à Centre Paris Anim’ Daviel

Exposition réalisée par des jeunes dans le cadre des sept dernières éditions du concours de création visuelle « jeunesse pour l’égalité ». Cette année, la huitième édition du Prix « Jeunesse pour l’égalité » invitait tous les jeunes de 11 à 25 ans, par équipe de deux minimum, à s’exprimer sur le thème « Quand on veut, on peut ? ». Par le biais d’une vidéo ou d’une affiche, l’Observatoire des inégalités vous proposait de questionner cette expression et de faire passer votre message sur les inégalités et les discriminations.

En partenariat avec l'[Observatoire des Inégalités](https://www.inegalites.fr/Participez-au-Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2021-Quand-on-veut-on-peut). exposition Centre Paris Anim’ Daviel 24 rue Daviel 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-01T10:00:00 2021-03-01T17:00:00;2021-03-02T10:00:00 2021-03-02T17:00:00;2021-03-03T10:00:00 2021-03-03T17:00:00;2021-03-04T10:00:00 2021-03-04T17:00:00;2021-03-05T10:00:00 2021-03-05T17:00:00;2021-03-06T10:00:00 2021-03-06T17:00:00;2021-03-08T10:00:00 2021-03-08T17:00:00;2021-03-09T10:00:00 2021-03-09T17:00:00;2021-03-10T10:00:00 2021-03-10T17:00:00;2021-03-11T10:00:00 2021-03-11T17:00:00;2021-03-12T10:00:00 2021-03-12T17:00:00;2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T17:00:00;2021-03-15T10:00:00 2021-03-15T17:00:00

