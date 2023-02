Exposition des visuels du Printemps du Coglais Pôle des Landes Saint-Hilaire-des-Landes Saint-Hilaire-des-Landes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Saint-Hilaire-des-Landes Comme chaque année, les élèves de l’atelier de pratique artistique du Collège Angèle Vannier, conduits par leur professeure, Madame Laillé, participent à la création du visuel du Printemps du Coglais. Pas moins de 23 œuvres ont ainsi été réalisés par les élèves et seront à découvrir sur le territoire à travers une exposition nomade. Venez les découvrir ! Pôle des Landes 2 rue de la Ruée Saint-Hilaire-des-Landes

