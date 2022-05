Exposition des travaux des élèves du peintre Tony QUIMBEL, professeur de l’école des Beaux Arts d’Azerat. Azerat Azerat Catégories d’évènement: Azerat

Dordogne

Exposition des travaux des élèves du peintre Tony QUIMBEL, professeur de l’école des Beaux Arts d’Azerat. Azerat, 16 juin 2022, Azerat. Exposition des travaux des élèves du peintre Tony QUIMBEL, professeur de l’école des Beaux Arts d’Azerat. Azerat

2022-06-16 – 2022-06-22

Azerat Dordogne Azerat Exposition des travaux des élèves du peintre Tony QUIMBEL, professeur de l’école des Beaux Arts d’Azerat, àla Salle du Cuvier. Vernissage le jeudi 16 Juin à 18h30 suivi d’un concert gratuit du groupe Jazz Rock “QUALIA”. Exposition des travaux des élèves du peintre Tony QUIMBEL, professeur de l’école des Beaux Arts d’Azerat, àla Salle du Cuvier. Vernissage le jeudi 16 Juin à 18h30 suivi d’un concert gratuit du groupe Jazz Rock “QUALIA”. +33 5 53 05 21 26 Exposition des travaux des élèves du peintre Tony QUIMBEL, professeur de l’école des Beaux Arts d’Azerat, àla Salle du Cuvier. Vernissage le jeudi 16 Juin à 18h30 suivi d’un concert gratuit du groupe Jazz Rock “QUALIA”. Tony Quimbel

Azerat

dernière mise à jour : 2022-05-18 par Vézère Périgord Noir

Détails Catégories d’évènement: Azerat, Dordogne Autres Lieu Azerat Adresse Ville Azerat lieuville Azerat Departement Dordogne

Azerat Azerat Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azerat/

Exposition des travaux des élèves du peintre Tony QUIMBEL, professeur de l’école des Beaux Arts d’Azerat. Azerat 2022-06-16 was last modified: by Exposition des travaux des élèves du peintre Tony QUIMBEL, professeur de l’école des Beaux Arts d’Azerat. Azerat Azerat 16 juin 2022 Azerat Dordogne

Azerat Dordogne