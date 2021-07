Exposition des travaux des élèves des lycées professionnels et des écoles d’art de l’académie de Paris La Sorbonne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris.

Exposition des travaux des élèves des lycées professionnels et des écoles d’art de l’académie de Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Sorbonne

L’académie de Paris compte plusieurs lycées professionnels et écoles d’arts, spécialisés dans les métiers de la mode et de l’élégance, des arts décoratifs, de la photographie et de l’image, du design, du bois… offrant un riche catalogue de formations exigeantes, de la plumasserie à la chaudronnerie en passant par l’ébénisterie, la maroquinerie, la bijouterie, la verrerie, etc. Il s’agit notamment du lycée des métiers Lucas de Nehou (5e et 14e), de l’INJS (Institut national des jeunes sourds de Paris, 5e), du lycée des métiers Marie Laurencin (10e), du Lycée des métiers Dorian (11e), du lycée des métiers Paul Poiret (11e), du lycée des métiers Turquetil (11e), de l’École Boulle (12e), du lycée professionnel Chennevière Malézieux (12e), du lycée polyvalent Elisa Lemonnier (12e), du lycée Corvisart-Tolbiac (13e), de l’EREA (Établissement régional d’enseignement adapté) Croce Spinelli (14e), de l’ENSAAMA (École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art) Olivier de Serres (15e), du lycée professionnel Brassaï (15e), du lycée des métiers Fresnel (15e), du lycée des métiers Léonard de Vinci (15e), du lycée des métiers Octave Feuillet (16e) de l’école et du lycée des métiers Auguste Renoir (18e), du lycée polyvalent d’Alembert (19e), du lycée polyvalent Diderot (19e) ou encore du lycée des métiers Hector Guimard (19e). Les prestigieux espaces historiques du Palais académique se feront ainsi le parfait écrin pour les réalisations de talentueux élèves de certains de ces établissements, véritable patrimoine en devenir. Le Grand salon, par exemple, abritera une exposition de tenues confectionnées puis portées par des élèves de l’académie lors des défilés des lycées de la mode et de l’élégance qui se déroulent traditionnellement dans le Grand amphithéâtre. Et il y aura bien d’autre œuvres ainsi mises en lumière à découvrir au fil du parcours de visite dont, notamment, une sélection de travaux d’établissements membres du Campus des Métiers d’Art & Design qui auront précédemment été exposés dans le cadre stimulant de la Paris Design Week ! Né en 2020 sous l’impulsion de l’académie de Paris et de la région Île-de-France, porté par l’Ensaama et inscrit dans un partenariat d’exception avec le Mobilier national – également membre fondateur – le Campus, espace de réflexion et d’échange unique en France, joue un rôle moteur pour le développement et la valorisation des formations d’excellence. Conçu comme un véritable incubateur, il rassemble 6590 élèves dans des cursus pré et post-bac, en harmonie avec les besoins du secteur de la création. Le rectorat de l’académie et la chancellerie des universités de Paris font ainsi le choix de soutenir une valorisation de l’enseignement professionnel qui se veut pluridisciplinaire, pour un meilleur apprentissage ainsi qu’une insertion dans la vie active facilitée. Ils remercient les établissements qui prêtent généreusement, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les œuvres réalisées par leurs élèves. [www.sorbonne.fr](https://www.sorbonne.fr/) [@SorbonneFr](https://twitter.com/sorbonnefr)

L’exposition fera partie intégrante du circuit de visite de la Sorbonne. Elle ne nécessite pas de réservation mais l’accès à la Sorbonne se fera sur inscription, accessible sur le site sorbonne.fr à partir de début septembre.

Le rectorat est fier de faire découvrir en Sorbonne, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le travail de ses talentueux élèves dans le domaine du design et de l’artisanat d’art.

La Sorbonne 45-47 rue des Écoles 75005 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00