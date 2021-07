Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados, Lion-sur-Mer Exposition des travaux des élèves de l’Atelier de Lion Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Exposition des travaux des élèves de l’Atelier de Lion Lion-sur-Mer, 27 août 2021, Lion-sur-Mer. Exposition des travaux des élèves de l’Atelier de Lion 2021-08-27 – 2021-09-02 place du 18 juin 1940 Galerie d’art Le Trianon

Venez découvrir la nouvelle exposition colorée des élèves de l'Atelier de Lion, qui présentera différents types d'œuvres comme des peintures, collages, pastels, dessins, etc.

atelierdelion@gmail.com
+33 6 95 39 88 14
https://atelierdelion.wixsite.com/atelier

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lion-sur-Mer Autres Lieu Lion-sur-Mer Adresse place du 18 juin 1940 Galerie d'art Le Trianon Ville Lion-sur-Mer lieuville 49.30229#-0.3145