Musée-Atelier du Feutre, le samedi 14 mai à 10:00

Les élèves des 4 classes ayant travaillé avec l’illustratrice Marie-Noëlle Horvath vous présenteront leurs travaux autour du thème de l’herbier. Les enfants ont découvert plusieurs techniques : venez découvrir leur carnet de croquis, leur tapis de feutre et leur sérigraphie textile !

Les élèves des 4 classes ayant travaillé avec l'illustratrice Marie-Noëlle Horvath vous présenteront leurs travaux autour du thème de l'herbier.

