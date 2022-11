EXPOSITION – DES TRADITIONS VIVANTES ET VIVIFIANTES Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle Metz Moselle Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes Avec cette exposition (17 panneaux), qui se tient dans le déambulatoire de la cathédrale Saint-Etienne de Metz, plongez dans l’univers vivifiant de Noël en Moselle. Laissez-vous illuminer par le sens de cette fête pour les chrétiens, toute l’espérance et la vie dont elle est porteuse, et comment ils s’y préparent. Emerveillez-vous devant les fêtes populaires de décembre et janvier, dont la saint Nicolas, l’Epiphanie et la Chandeleur. Ré-enchantez vos regards avec les symboles des décorations. Réveillez vos papilles avec les multiples traditions culinaires, qui donnent éclat et partage aux fêtes, etc. +33 3 87 74 54 20 DIOCÈSE

