Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte Contre le Racisme et l’Antisémitisme, voici une exposition qui donne à voir sur la colonisation et la décolonisation. Une collaboration de SOS Casamance et SOS Racisme. Les tirailleurs sénégalais formaient un corps de militaires dans l’Empire colonial français. C’est au Sénégal que s’est constitué le premier régiment de soldats africains, à l’initiative du militaire Léon Faidherbe.Lors des deux guerres mondiales du 20e siècle, les tirailleurs sénégalais jouèrent un rôle actif dans la défense ou la reconquête. Lors de ces différents conflits, ils sont intervenus dans divers territoires que ce soit dans le nord ou le sud de la France mais également sur des territoires hors de l’hexagone.Pour ne pas être des oubliés de l’histoire, cette exposition vise à les faire connaître, à mieux les connaître. Association SOS casamance 22 rue de la Goutte d’Or Paris 75018 Contact : asso.soscasamance@gmail.com https://www.facebook.com/SOSCASAMANCE https://twitter.com/SosCasamance Date complète :

SOS casamance

