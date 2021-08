Donzère Musée éphémère au sein de l'ancienne chocolaterie d'Aiguebelle à Donzère Donzère, Drôme Exposition des tableaux du peintre Loÿs Prat Musée éphémère au sein de l’ancienne chocolaterie d’Aiguebelle à Donzère Donzère Catégories d’évènement: Donzère

Drôme

Exposition des tableaux du peintre Loÿs Prat Musée éphémère au sein de l’ancienne chocolaterie d’Aiguebelle à Donzère, 18 septembre 2021, Donzère. Exposition des tableaux du peintre Loÿs Prat

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée éphémère au sein de l’ancienne chocolaterie d’Aiguebelle à Donzère

Né en 1879 et décédé en 1934, le peintre donzérois Loÿs Prat a été sensible aux différents mouvements de son époque. Il a oscillé entre l’impressionnisme tardif, le symbolisme, et s’est adapté à l’art déco. Il a été aussi un portraitiste délicat lorsqu’il a peint sa famille dans l’intimité de son jardin provençal. La mairie de Donzère a sélectionné les tableaux présentés à l’occasion des Journées du patrimoine, parmi les 180 légués à la commune par la fille du peintre. Musée éphémère au sein de l’ancienne chocolaterie d’Aiguebelle. Musée éphémère au sein de l’ancienne chocolaterie d’Aiguebelle à Donzère 235 rue de la chocolaterie 26290 Donzère Donzère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Donzère, Drôme Autres Lieu Musée éphémère au sein de l'ancienne chocolaterie d'Aiguebelle à Donzère Adresse 235 rue de la chocolaterie 26290 Donzère Ville Donzère lieuville Musée éphémère au sein de l'ancienne chocolaterie d'Aiguebelle à Donzère Donzère