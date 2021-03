Valmondois Mairie de Valmondois Val-d'Oise, Valmondois Exposition des tableaux de Pierre Marcel et exposition sur le hérisson Mairie de Valmondois Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Exposition des tableaux de Pierre Marcel et exposition sur le hérisson Mairie de Valmondois, 5 juin 2021-5 juin 2021, Valmondois. Exposition des tableaux de Pierre Marcel et exposition sur le hérisson

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Mairie de Valmondois

Venez découvrir cet artiste insolite et aux multiples talents. Outre ces créations de land art avec ses hérissons végétaux, Pierre Marcel nous fait l’honneur de nous exposer ses tableaux où la nature y occupe une place prépondérante. A voir absolument!

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

