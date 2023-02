Exposition des tableaux de Jean Jacques Barbotte Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins Catégories d’Évènement: Aisne

Fontaine-lès-Vervins

Exposition des tableaux de Jean Jacques Barbotte, 4 mars 2023, Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins. Exposition des tableaux de Jean Jacques Barbotte 18 Rue du Vieux Château Fontaine-lès-Vervins Aisne

2023-03-04 10:00:00 – 2023-03-18 17:00:00 Fontaine-lès-Vervins

Aisne Fontaine-lès-Vervins Le peintre Jean Jacques Barbotte, exposera une trentaine de tableaux à la médiathèque Henry Duflot. Vous pourrez le rencontrer les mercredis 8 et 15 mars ainsi que les samedis 11 et 18 mars.

Exposition en accès libre et gratuit et visible du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. mediatheque.henryduflot@orange.fr +33 3 23 97 99 18 Fontaine-lès-Vervins

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Fontaine-lès-Vervins Autres Lieu Fontaine-lès-Vervins Adresse 18 Rue du Vieux Château Fontaine-lès-Vervins Aisne Ville Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins lieuville Fontaine-lès-Vervins Departement Aisne

Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaine-les-vervins fontaine-les-vervins/

Exposition des tableaux de Jean Jacques Barbotte 2023-03-04 was last modified: by Exposition des tableaux de Jean Jacques Barbotte Fontaine-lès-Vervins 4 mars 2023 18 Rue du Vieux Château Fontaine-lès-Vervins Aisne Aisne Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins Aisne

Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins Aisne