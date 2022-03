EXPOSITION DES SUPER-HÉROS – MÉDIATHÈQUE Dompaire Dompaire Catégories d’évènement: Dompaire

Vosges

EXPOSITION DES SUPER-HÉROS – MÉDIATHÈQUE Maison des Associations 231 rue du Cimetière – Médiathèque Dompaire

2022-03-25 09:30:00 – 2022-04-16 12:00:00

Dompaire Vosges Dompaire Exposition sur les super-héros

Dès grandes firmes américaines Marvel et DC aux productions françaises, de Stan Lee à Franck Miller, découvrez les histoires de ces personnages en costumes, les périodes phares et les auteurs incontournables. Parallèlement pour les enfants, invente ton super-héros et viens le dessiner à la médiathèque.

bibliotheque-dompaire@orange.fr +33 3 29 34 67 57

