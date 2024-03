Exposition des six artistes nommés pour le Prix Matsutani 2023 Institut national d’histoire de l’art – galerie Colbert Paris, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T09:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T09:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Exposition des six artistes nommés pour le Prix Matsutani 2023

Sur invitation du fonds de dotation Shoen, Alicia Knock, conservatrice, cheffe du service de la création contemporaine et prospective au Centre Pompidou, a proposé au jury du Prix Matsutani 2023 de rencontrer six artistes : Samta Benyahia (lauréate du Prix Matsutani 2023), Claudie Titty Dimbeng (lauréate du Prix d’Achat 2023 du fonds de dotation Shoen), Abed Al Kadiri, Amie Barouh, LouisaMarajo et Gabriel Moraes Aquino. Vivant en région parisienne mais attachés à d’autres territoires – de l’Algérie au Brésil en passant par la Martinique, le Liban ou la Côte d’Ivoire – , ces six artistes font écho par leur parcours à celui de Takesada Matsutani, dont l’installation à Paris en 1966 a participé à étayer son regard sur sa propre culture japonaise.

Cet événement s’inscrit dans la continuité des liens étroits entre l’INHA et Takesada Matsutani. En janvier 2020, ce dernier a généreusement fait don d’une centaine d’estampes à la bibliothèque de l’INHA, enrichissant ainsi la collection de l’institut. Entant que lieu explorant les temporalités et les contextes de la création artistique, l’INHA offre une vitrine aux artistes nommés pour le Prix Matsutani 2023, permettant ainsi aux historiens et historiennes de l’art qui y travaillent de se confronter à ces réalisations.

Cette exposition est disponible jusqu’au 18 mai 2024.

Institut national d’histoire de l’art – galerie Colbert 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France