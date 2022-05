Exposition des sculptures d’Emmanuel Degand, 17 septembre 2022, .

Exposition des sculptures d’Emmanuel Degand

2022-09-17 – 2022-10-05

Du 17 septembre au 5 octobre, venez découvrir les œuvres d’Emmanuel Degand !

En 1989, Emmanuel Degand débute avec les compagnons-charpentiers. Puis il obtient différents diplômes dont un baccalauréat Professionnel (médaille de l’élève le plus méritant !) ainsi qu’un CAP de sculpture ornementale. Il devient enseignant aux Orphelins Apprentis d’Auteuil à La Bassée, et au lycée Allende à Béthune. En 2007, le sculpteur s’établit sous l’enseigne « Bois et Sculpture » à Merlimont, sa ville natale et en 2010, il s’installe dans la cité polopolitaine.

