2022-02-12 – 2022-03-13

Harfleur Seine-Maritime Les habitants de notre belle région portent le nom de « Normands ». Seulement, saviez-vous qu’au début du Moyen Age, ce terme désignait spécifiquement les vikings ? En effet, le mot « nortman » signifiait « homme du Nord » et faisait référence à ces hordes de pillards qui déferlaient sur les côtes de Francie. Mais qui étaient-ils ? D’où venaient-ils ? L’image de barbares hirsutes vêtus de peaux de bêtes et coiffés de casques à cornes est-elle proche de la vérité ? A travers cette exposition, nous vous proposons de voyager à travers la véritable HISTOIRE des vikings, de découvrir les subtilités d’un peuple souvent méconnu en commençant par le berceau de leur culture : la Scandinavie. Par l’association Vegsivir – Du 12 février au 13 mars, au Musée du Prieuré.

