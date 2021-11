Sotteville-sur-Mer Sotteville-sur-Mer 76740, Sotteville-sur-Mer Exposition “Des sapins insolites” Sotteville-sur-Mer Sotteville-sur-Mer Catégories d’évènement: 76740

Sotteville-sur-Mer

Exposition “Des sapins insolites” Sotteville-sur-Mer, 1 décembre 2021, Sotteville-sur-Mer. Exposition “Des sapins insolites” Sotteville-sur-Mer

2021-12-01 – 2021-12-21

Sotteville-sur-Mer 76740

Exposition "Des sapins insolites"
2021-12-01 – 2021-12-21

Une exposition de sapins imaginés par les adhérents et amis de la bibliothèque mais aussi les enfants des centres loisirs : en papier, en carton, en bois… avec du fil, de la colle… immenses, minuscules. En un mot : SURPRENANT !

bibliosottevile@wanadoo.fr +33 2 35 57 00 12

