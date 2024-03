Exposition Des Samouraïs au Kawaii Abbaye de Daoulas Daoulas, vendredi 7 juin 2024.

Exposition Des Samouraïs au Kawaii Abbaye de Daoulas Daoulas Finistère

En 2024, l’Abbaye de Daoulas présente « Des samouraïs au kawaii », une exposition qui explore les relations tissées entre le Japon et l’Occident, du 16e siècle jusqu’à nos jours.

De l’armure de samouraï du Japon féodal aux figurines de Goldorak en passant par les œuvres d’artistes japonisants du 19e siècle, le public voyage à travers cinq siècles d’histoire. Il assiste à la rencontre entre Occidentaux et Japonais au milieu du 16e siècle, puis au repli du pays du Soleil-Levant qui, échappant à l’influence occidentale, développe une société urbaine et raffinée. Deux siècles plus tard, avec la réouverture forcée du Japon au milieu du 19e siècle, il suit les bouleversements de l’industrialisation accélérée de la société japonaise et partage l’engouement des Occidentaux pour le japonisme . Le visiteur est ensuite témoin de la montée en puissance du Japon au 20e siècle et du nationalisme qui mènera à la Seconde Guerre mondiale et aux bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. L’exposition s’achève sur le Japon d’après guerre devenu un géant économique qui n’a rien à envier aux Occidentaux. En témoignent les produits d’avant-garde des années 1970 et la cool-culture actuelle qui fascinent toujours autant les Occidentaux.

Cette exposition a été conçue par le musée dauphinois à Grenoble où elle a été présentée en 2018. Elle est présentée dans une version adaptée à l’Abbaye de Daoulas témoignant des liens entre le Finistère et le Japon.

Cette exposition bénéficie des prêts exceptionnels du musée des Confluences, Lyon. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-12-01

Abbaye de Daoulas 21 rue de l’église

Daoulas 29460 Finistère Bretagne abbaye.daoulas@cdp29.fr

L’événement Exposition Des Samouraïs au Kawaii Daoulas a été mis à jour le 2024-02-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS