Quettehou Manche Exposition de Patchwork et créations textiles sur le thème, c’est le printemps. Tombola et vente au profit des enfants malades « Rêve Manche ». Exposition de Patchwork et créations textiles sur le thème, c’est le printemps. Tombola et vente au profit des enfants malades « Rêve Manche ». +33 2 33 44 73 38 Exposition de Patchwork et créations textiles sur le thème, c’est le printemps. Tombola et vente au profit des enfants malades « Rêve Manche ». Place de la mairie Halle aux grains Quettehou

