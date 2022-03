EXPOSITION DES PROJETS DU THÉÂTRE DU PEUPLE Bussang Bussang Catégories d’évènement: Bussang

Vosges

EXPOSITION DES PROJETS DU THÉÂTRE DU PEUPLE Bussang, 21 mars 2022, Bussang. EXPOSITION DES PROJETS DU THÉÂTRE DU PEUPLE Office de Tourisme de Bussang 8 Avenue de la Gare Bussang

2022-03-21 14:00:00 – 2022-04-20 17:00:00 Office de Tourisme de Bussang 8 Avenue de la Gare

Bussang Vosges Bussang Le Théâtre du Peuple envisage la construction d’un “studio théâtre”. Venez découvrir les maquettes des propositions propositions architecturales des étudiants de l’ENSTIB et de l’école d’architecture de Nancy. En accès libre aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme de Bussang. info@bussang.com +33 3 56 11 00 90 http://www.ballons-hautes-vosges.com/ pixabay

Office de Tourisme de Bussang 8 Avenue de la Gare Bussang

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bussang, Vosges Autres Lieu Bussang Adresse Office de Tourisme de Bussang 8 Avenue de la Gare Ville Bussang lieuville Office de Tourisme de Bussang 8 Avenue de la Gare Bussang Departement Vosges

Bussang Bussang Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bussang/

EXPOSITION DES PROJETS DU THÉÂTRE DU PEUPLE Bussang 2022-03-21 was last modified: by EXPOSITION DES PROJETS DU THÉÂTRE DU PEUPLE Bussang Bussang 21 mars 2022 Bussang Vosges

Bussang Vosges