Genève Forum Faubourg Genève Exposition des projets des mandats d’étude parallèles en vue de la rénovation et de la mise aux normes du Bâtiment d’art contemporain (BAC) Forum Faubourg Genève Catégorie d’évènement: Genève

Exposition des projets des mandats d’étude parallèles en vue de la rénovation et de la mise aux normes du Bâtiment d’art contemporain (BAC) Forum Faubourg, 10 décembre 2021, Genève. Exposition des projets des mandats d’étude parallèles en vue de la rénovation et de la mise aux normes du Bâtiment d’art contemporain (BAC)

du vendredi 10 décembre au mardi 21 décembre à Forum Faubourg

Situé sur la commune de Genève, en bordure des rues des Bains, le Bâtiment d’Art Contemporain (BAC) abrite aujourd’hui le Musée d’art moderne et contemporain (MAMCO), le Centre d’Art Contemporain (CAC), le Centre de la photographie (CPG) ainsi que trois structures de la Ville: le Fonds municipal d’art contemporain (FMAC), la Médiathèque et le Commun. Implanté dans l’ancienne usine de la Société genevoise d’instruments de physique (SIP) bâtie en 1958, le BAC doit être aujourd’hui rénové. En organisant un concours d’architecture pluridisciplinaire sous forme de Mandats d’Étude Parallèles (MEP), à deux degrés, avec procédure sélective, la Ville de Genève souhaite ainsi rénover, réorganiser et mettre aux normes le BAC. Dans les grandes lignes, le programme architectural consiste à organiser dans le bâtiment existant, trois institutions culturelles (MAMCO, CAC, CPG), bien distinctes les unes des autres, autour d’espaces dédiés à l’accueil du public. Les trois autres structures (le FMAC, la Médiathèque et le Commun) seront relocalisées. Le projet recommandé par le collège d’experts, offrira dès 2026-2027 un nouveau lieu emblématique pour le quartier de Plainpalais, tout en mettant en sécurité un précieux patrimoine. Visite commentée du projet lauréat le jeudi 16 décembre de 12h30 à 13h30 sur inscriptions par email: [[forum.faubourg@ville-ge.ch](mailto:forum.faubourg@ville-ge.ch)](mailto:forum.faubourg@ville-ge.ch) Les visiteurs et visiteuses devront présenter un certificat Covid valable accompagné d’une pièce d’identité pour pouvoir entrer au Forum Faubourg.

« Gratuit »

L’exposition présente tous les projets retenus dont le projet lauréat. Forum Faubourg Rue des Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T11:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-13T11:00:00 2021-12-13T18:00:00;2021-12-14T11:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T11:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T11:00:00 2021-12-16T20:00:00;2021-12-17T11:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-20T11:00:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T11:00:00 2021-12-21T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Forum Faubourg Adresse Rue des Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève Ville Genève lieuville Forum Faubourg Genève