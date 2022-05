Exposition des projets de l’Atelier du Limousin Bellac Bellac, 2 janvier 2021, BellacBellac.

Exposition des projets de l’Atelier du Limousin rue des Doctrinaires Bellac Bellac

2021-01-02 10:00:00 – 2022-05-31 12:30:00

Bellac Haute-Vienne rue des Doctrinaires Bellac Haute-Vienne

Bellac A l’Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin. Ouvert :

– de janvier à mai et d’octobre à décembre : les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h. Fermé du 24 décembre au 1er janvier inclus

– juin et septembre : les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et les jeudis et samedis matins de 10h à 12h30

– juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin : 05 55 68 12 79 / info@tourisme-hautlimousin.com

L’Atelier du Limousin, c’est le travail des étudiants de l’école nationale d’architecture de Versailles qui mènent un projet d’études à Bellac. Cette exposition permet de visualiser les maquettes des projets qui émergent au fur et à mesure des travaux des étudiants.

info@tourisme-hautlimousin.com +33 5 55 68 12 79 http://www.tourisme-hautlimousin.com/

A l’Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin. Ouvert :

– de janvier à mai et d’octobre à décembre : les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h. Fermé du 24 décembre au 1er janvier inclus

– juin et septembre : les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et les jeudis et samedis matins de 10h à 12h30

– juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin : 05 55 68 12 79 / info@tourisme-hautlimousin.com

rue des Doctrinaires Bellac Bellac

dernière mise à jour : 2021-12-10 par