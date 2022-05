Exposition des Portraits de lecteurs Sigoulès-et-Flaugeac Sigoulès-et-Flaugeac Catégories d’évènement: Dordogne

Exposition des Portraits de lecteurs Sigoulès-et-Flaugeac, 2 juillet 2022, Sigoulès-et-Flaugeac.
Bibliothèque 6 Route d'Uffer Sigoulès-et-Flaugeac

2022-07-02 – 2022-09-10

Pendant deux mois, la bibliothèque de Sigoulès-et-Flaugeac a invité les lecteurs à réaliser leur portrait. Peinture, sculpture, collage, dessin : toutes les techniques ont été acceptées ! Petit ou grand format, sur papier ou sur toile !

Le but : avoir une galerie de portraits des lecteurs de tous âges !

Le but : avoir une galerie de portraits des lecteurs de tous âges ! Pendant deux mois, la bibliothèque de Sigoulès-et-Flaugeac a invité les lecteurs à réaliser leur portrait. Peinture, sculpture, collage, dessin : toutes les techniques ont été acceptées ! Petit ou grand format, sur papier ou sur toile !

Le but : avoir une galerie de portraits des lecteurs de tous âges ! +33 5 53 61 67 65 Pendant deux mois, la bibliothèque de Sigoulès-et-Flaugeac a invité les lecteurs à réaliser leur portrait. Peinture, sculpture, collage, dessin : toutes les techniques ont été acceptées ! Petit ou grand format, sur papier ou sur toile !

Le but : avoir une galerie de portraits des lecteurs de tous âges ! CAB

