le samedi 18 septembre à Médiathèque Marie-Claire-Tihon

L’occasion de découvrir la BD Les Zola à travers les illustrations originales d’Alice Chemama. Pour les amateurs de l’œuvre de Zola, mais aussi les curieux de l’Histoire locale, cette BD s’attarde sur l’homme, un album qui retrace la relation de l’écrivain avec les femmes qui ont partagé sa vie à Verneuil et à Médan. Exposition prêtée par l’association Bulles de Mantes Date : Du 7 septembre 2021 au 21 septembre 2021 Horaires : horaires d’ouverture de la médiathèque Informations au 01 30 06 20 30

Entrée libre

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

