2023-04-03 – 2023-05-13

Haute-Loire Vernissage le 6 avril à 17h

Durant un mois et demi, venez découvrir les créations des artistes amateurs adhérents à l’Association des Familles Rurales de Saint-Just-Malmont. mediathequestjust@loire-semene.fr +33 4 77 35 61 11 http://www.loire-semene.fr/-Saint-Just-Malmont,92-.html Médiathéque “Au Fil des Mots” 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont

