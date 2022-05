Exposition des “Pinceaux d’Arts” Tonneins, 2 mai 2022, Tonneins.

Exposition des “Pinceaux d’Arts” Centre Culturel Paul Dumail Avenue François Mitterrand Tonneins

2022-05-02 – 2022-05-14 Centre Culturel Paul Dumail Avenue François Mitterrand

Tonneins Lot-et-Garonne

EUR Exposition Peinture sur soie et porcelaine réalisée par l’association « Tonneins et ses pinceaux d’Arts ».

– Comme chaque année, les petites mains de l’association proposent une exposition-vente de tous les objets créés durant l’année.

– L’occasion de trouver le cadeau idéal pour la fête des mères et juste pour le plaisir d’offrir une de ces réalisations de qualité.

+33 5 53 84 50 88

Asso “Les Pinceaux d’Art” Tonneins

Centre Culturel Paul Dumail Avenue François Mitterrand Tonneins

