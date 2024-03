Exposition Des pierres sur nos toits dans le Parc national de forêts Office de Tourisme du Châtillonnais Châtillon-sur-Seine, mardi 2 avril 2024.

Appelées laves , ces fines dalles de calcaire utilisées en couverture sont un savoir-faire caractéristique du territoire. Le Parc national de forêts a mené un inventaire de ce patrimoine à partir de juillet 2022, en partenariat avec les services régionaux de Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est en charge de l’Inventaire général, et avec l’aide des maires et de partenaires locaux.

Le recensement sur le terrain a permis d’identifier près de 150 édifices couverts de laves (40% en Haute-Marne et 60 en Côte-d’Or), avec des fonctions très différentes (maisons de village, fermes et dépendances, chambres à four, anciennes fortifications, lavoirs, cabottes, pigeonniers,églises et chapelles…) et mis en œuvre sur un long intervalle chronologique (du Moyen-Age au début du XXe siècle).

Au total, 46 communes du Parc national conservent des bâtiments couverts en laves. L’analyse et l’enregistrement des données ont été menées selon le protocole de l’Inventaire général du patrimoine culturel ; et complétées de datations par dendrochronologie (méthode de datation scientifique de pièces de bois). Cette enquête a permis de mieux connaitre ce patrimoine, les techniques employées, sa répartition géographique… et d’avoir une vigilance sur des ensembles particulièrement intéressants.

Le travail de collecte et d’étude se poursuit encore aujourd’hui, avec l’ajout de nouvelles données dans la base et la réalisation de synthèses. Le projet s’est également vu enrichi par un important travail de valorisation porté conjointement par le Parc national et les deux régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Ce travail a permis la création d’une exposition Des pierres sur nos toits dans le Parc national de forêts ayant vocation à voyager sur le territoire du Parc national sur l’année 2024 pour être accessible au plus grand nombre. C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à découvrir et partager les enseignements de ce projet inédit mettant en valeur un patrimoine bâti d’exception. EUR.

