Du 01 juin au 31 août, venez profiter d'une programmation riche à l'occasion de l'exposition « Des pieds et des mains », réalisée en collaboration avec le journaliste Julien Lévêque qui expose ses photos, mais également de nombreux artistes, tels que des peintres de l'Association Art en Ciel et la plasticienne Mme Perry !
mediatheque-frevent@ternoiscom.fr
+33 3 21 47 18 55

