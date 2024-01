Exposition « Des photos et des mots » Taulé, samedi 17 février 2024.

Exposition « Des photos et des mots » Taulé Finistère

Philippe, Nicolas, Mickaël, Michaël et Michèle, les 5 participants de l’atelier « Photos- Mots » vous présentent le travail réalisé en 2023 avec le retour de l’exposition annuelle « des Photos et des Mots ».

Cette exposition est le fruit de « Photos-Mots », atelier de médiation alliant photographie et écriture. Ce dispositif de soin est porté par Maryline HUON et Thomas LE QUERE, infirmiers, et, est soutenu par toute l’équipe pluridisciplinaire du CMP-CATTP de Kerdéozer à Saint-Martin-des-Champs (Secteur 6 du CHPM). ON notera aussi le soutien du photographe Philippe ROBIN, présent lors des séances afin d’affirmer la dimension artistique et technique du projet.

Ce projet est soutenu par l’association Q&B, la mairie de Taulé et Morlaix Communauté, qui ont activement participé à la réalisation de l’exposition.

La photographie et l’écriture portent ici le regard singulier de nos participants sur leur environnement.

Ils réalisent leur photographie seuls, mais en présence des autres. La production personnelle est ainsi soutenue par l’existence du groupe.

Heureux de dévoiler leurs regards et leurs pensées, l’Exposition « des Photos et des Mots » trouve sa force dans les yeux de chaque exposant. .

Chapelle Saint-Herbot

Taulé 29670 Finistère Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:30:00

fin : 2024-02-18 17:00:00



