Exposition des photos du concours organisé par la commune de Saint-Thégonnec.

2022-06-24 – 2022-07-09

Salle Kanevedenn 13 Place de la Mairie
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

2022-06-24 – 2022-07-09 Salle Kanevedenn 13 Place de la Mairie

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère Bretagne Venez découvrir du vendredi 24 juin au samedi 9 juillet les photos des gagnants du concours de photos amateurs de la commune de Saint-Thégonnec.

L’exposition est ouverte sur les horaires de l’office de tourisme, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

A partir du mois de juillet du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Ouvert le dimanche après-midi.

Salle Kanevedenn, à côté de l'office de tourisme.

