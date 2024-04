Exposition des Photographies de Jean-François Pierson Saint-Vaast-la-Hougue, mardi 16 avril 2024.

Exposition des Photographies de Jean-François Pierson Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Vendredi

Photographe amateur et autodidacte depuis une dizaine d’année il est attiré par l’insolite, les couleurs, les formes, les textures, l’abstrait et parfois le figuratif. Le tout devant composer un tableau donnant libre cours à l’émotion, à l’imagination ou simplement à la beauté d’un instant capturé.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 11:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

rue de Verrue

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie assoc4chemins@gmail.com

