Exposition des photographies: COLORS La Galerie des Photographes, 27 avril 2023, Paris.

Du jeudi 27 avril 2023 au samedi 03 juin 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Le temps d’une expo, nous revenons à l’essentiel, souvent pris pour un accessoire. Là où le noir et blanc souligne la pureté de la lumière, la couleur distingue les masses. C’est bien de cela qu’il s’agit dans cette exposition : les couleurs font la photo. Il ne faut pas montrer, mais imprimer la rétine. La scène représentée passe au second plan, derrière une évidence visuelle en jaune, cyan ou magenta.

Laura Bonnefous ouvre le bal avec ses portraits qui n’en sont pas, pourtant sans artifice, dans un mouvement pudique et intime en noir et blanc, simplement enveloppé de vert ou de rouge. Bellec à l’inverse entoure un reflet uni ou des points multicolores d’une nuit noire, d’une densité mystérieuse. Bruno Meignien découpe des plaques mordorées ou des jets bleus dans des scènes parfois irréelles comme en offrent certains moments suspendus, captés dans la matière argentique. Le rythme accélère brusquement avec Tanara Stuermer, qui explose l’image sans complexe dans une déflagration d’arc-en-ciel : l’image n’a pas d’objectif apparent – Ou peut-être est-ce justement celui-là ? Préférant « l’après-coup », Jean-Christophe Béchet nous livre quelques « accidents » et travaux aux sels d’argent, chacun sur leur longueur d’onde. Un hommage au premier procédé photographique couleur se cache dans sa sélection, le trouverez-vous ? Philippe Blin calme le jeu et prend le parti de la mer à l’horizontale, qui nous livre une palette de couleurs filantes en mille-feuilles et nous emmène au loin, dans une douce rêverie. Karina Zaitseva enfin clôt cette exploration en prélevant la couleur des murs et des arbres, dans une poésie fragile et intemporelle.

Sept regards pour des milliers de couleurs !

La Galerie des Photographes 29 rue Keller 75011 Paris

Contact : https://www.lagaleriedesphotographes.fr/ contact@lagaleriedesphotographes.fr https://www.facebook.com/lagaleriephoto/

©Laura Bonnefous Exposition COLORS