Exposition « Des photographes de la Côte d’Emeraude « – Côté Cour à LEHON Dinan, 19 juin 2021-19 juin 2021, Dinan.

Exposition « Des photographes de la Côte d’Emeraude « – Côté Cour à LEHON 2021-06-19 09:00:00 – 2021-07-11 21:00:00

Dinan 22100

Découvrez l’exposition « Photographes de la Côte d’Emeraude » à l’ancien Presbytère de Léhon ainsi que dans le jardin du Presbytère et les jardins de l’Abbaye.

À l’occasion de la sortie du tome III du livre de Serge Bizeul » Photographes de la Côte d’Emeraude », 180 photographes (et autant de photographies) s’invitent à Léhon. Avec la complicité des sociétés PHOTOS SANS CIBLE et YELLO CONCEPT, venez découvrir 180 regards différents, sur l’art photographique.

GRATUIT

Plus d’informations au 07 82 58 78 37

Découvrez l’exposition « Photographes de la Côte d’Emeraude » à l’ancien Presbytère de Léhon ainsi que dans le jardin du Presbytère et les jardins de l’Abbaye.

À l’occasion de la sortie du tome III du livre de Serge Bizeul » Photographes de la Côte d’Emeraude », 180 photographes (et autant de photographies) s’invitent à Léhon. Avec la complicité des sociétés PHOTOS SANS CIBLE et YELLO CONCEPT, venez découvrir 180 regards différents, sur l’art photographique.

GRATUIT

Plus d’informations au 07 82 58 78 37

dernière mise à jour : 2021-06-11 par