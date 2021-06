Sèvres Sèvres - Cité de la céramique Hauts-de-Seine, Sèvres Exposition des « Petits Dégourdis de Sèvres » Sèvres – Cité de la céramique Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Exposition des « Petits Dégourdis de Sèvres » Sèvres – Cité de la céramique, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Sèvres. Exposition des « Petits Dégourdis de Sèvres »

Sèvres – Cité de la céramique, le samedi 3 juillet à 18:00

S’inspirant de l’exposition _A Table ! Le repas, tout un art_, chaque classe impliquée dans le projet « Les Petits Dégourdis de Sèvres » a imaginé un repas à destination d’invités bien particuliers tels un orgre, des robots, des personnages de conte ou des animaux de la forêt. Les enseignants et les élèves ont, selon le menu inventé, fabriqué et décoré un ensemble de pièces en céramique illustrant ce festin extraordinaire !

Réservation du billet d’entrée au Musée fortement conseillée – Accès gratuit au Musée et à l’exposition

Les élèves de l’École Croix-Bossuet de Sèvres vous présentent leurs oeuvres Sèvres – Cité de la céramique 2 place de la Manufacture 92310 Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Sèvres - Cité de la céramique Adresse 2 place de la Manufacture 92310 Sèvres Ville Sèvres lieuville Sèvres - Cité de la céramique Sèvres