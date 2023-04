Exposition des petits artistes de l’IMP Binet Simon ! Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris Catégories d’Évènement: île de France

Exposition des petits artistes de l'IMP Binet Simon ! Bibliothèque Arthur Rimbaud, 13 juin 2023 au 07 juillet 2023, Paris.

En juin, la bibliothèque met à l’honneur la créativité des enfants de l’institut médico-pédagogique Binet Simon APAJH ! Profitons de ce temps fort consacré au handicap pour découvrir le talent de ces enfants exceptionnels ! Réalisations, travaux, photos seront exposés dans le couloir du 1er étage menant à la bibliothèque, Venez partager avec nous ces pépites inédites ! L’IMP Binet se trouve dans Paris Centre (4e arrondissement de Paris) et la bibliothèque Arthur Rimbaud travaille avec ces enfants depuis de nombreuses années. Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris Contact :

