La Ciotat Exposition des Peintures et Sculptures des Gagnants du Concours Alfred Atlan 2021

La Ciotat

Exposition des Peintures et Sculptures des Gagnants du Concours Alfred Atlan 2021 La Ciotat, 10 août 2021, La Ciotat. Exposition des Peintures et Sculptures des Gagnants du Concours Alfred Atlan 2021 2021-08-10 – 2021-08-15 Gare de l’Escalet 42 quai François Mitterrand

La Ciotat Bouches-du-Rhône Les œuvres des cinq artistes lauréats, locaux, amateurs, confirmés et très talentueux, seront exposées à la Gare de l’Escalet.

Il s’agit de peintres, sculpteurs et céramistes qui ont utilisé plusieurs techniques pour réaliser leurs œuvres :

Gérard Ruffe, 1er prix du jury catégorie peinture (peintures à l’huile sur des paysages de la région)

Pierre Sarnet, 1er prix du jury catégorie sculpture (sculptures en métal)

Annie Gairal, prix spécial du jury catégorie peinture (peintures à l’huile)

Henri Degracia, prix spécial du jury catégorie sculpture (sculptures sur bois)

La Maison Pour Tous Léo Lagrange vous invite à admirer à la gare de l'Escalet les œuvres des cinq lauréats de l'édition 2021 du concours Alfred Atlan. leolagrangelaciotat@gmail.com +33 4 42 08 33 93

