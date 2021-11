René René René, Sarthe EXPOSITION DES PEINTURES ET SCULPTURES DE MEHRI VAKILI René René Catégories d’évènement: René

2021-11-26 14:30:00 – 2021-11-28 18:30:00

René Sarthe René Ouverture de son atelier du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021 de 14h30 à 18h30 à l’adresse « Le Temple » à René.

Plus d’infos au 06 08 45 84 78 Mehri Vakili vous invite à découvrir son travail. +33 6 08 45 84 78 Ouverture de son atelier du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021 de 14h30 à 18h30 à l’adresse « Le Temple » à René.

