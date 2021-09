Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Exposition des peintures deBen Rikken Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Exposition des peintures deBen Rikken
2021-09-17 – 2021-11-30
Galerie Nakaï
32 Rue du Docteur Privey
Tournus
Saône-et-Loire

Tournus Saône-et-Loire Ben Rikken est un peintre Néerlandais respecté qui a fait une longue carrière aux Pays-Bas, où il est connu comme un des représentants de la fameuse ‘École de Groningue’ et l’Académie Minerva. Il montre une belle collection de paysages et de natures mortes, peints souvent pendant des séjours en France. info@galerienakai.com +33 3 58 19 62 26 http://www.galerienakai.com/ Ben Rikken est un peintre Néerlandais respecté qui a fait une longue carrière aux Pays-Bas, où il est connu comme un des représentants de la fameuse ‘École de Groningue’ et l’Académie Minerva. Il montre une belle collection de paysages et de natures mortes, peints souvent pendant des séjours en France. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Galerie Nakaï 32 Rue du Docteur Privey Ville Tournus lieuville 46.56429#4.90944