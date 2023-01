EXPOSITION DES PEINTURES DE STÉPHANE CHEVALLIER Mamers Mamers Catégories d’Évènement: Mamers

EXPOSITION DES PEINTURES DE STÉPHANE CHEVALLIER
Office de Tourisme Maine Saosnois
50 Place Carnot
Mamers
Sarthe

2023-03-06 – 2023-03-31

2023-03-06 – 2023-03-31

Mamers

Sarthe Diplômé de l’école des beaux-Arts de Caen, Stéphane Chevallier obtient en 1988 une licence à la faculté d’Arts plastiques de Rennes. Il s’exprime essentiellement dans le registre figuratif : représentation de la figure humaine, son thème de prédilection, mais il peint aussi des natures mortes, des paysages.

Il s’aventure aussi avec autant de plaisir vers les chemins de l’abstraction ou du cubisme. Ses sujets et moyens d’expression si différents ne répondent qu’à la volonté de liberté, refusant de s’enfermer dans un style.

Ce changement de domaines ne nuit aucunement à l’ unité du propos. Le même vocabulaire plastique assurant cette unité.

Les œuvres sont réalisées de différentes manières : Peinture acrylique ou à l’huile. Encre, aquarelle ou brou de noix.

Sur papier, sur toile, ou papier marouflé sur toile.

exposition visible lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot Mamers

