Exposition des peintures de Sophie Jourdan : Femmes dans le monde Marcheprime, 8 juin 2022, Marcheprime.

Exposition des peintures de Sophie Jourdan : Femmes dans le monde

2022-06-08 – 2022-07-28

Marcheprime Gironde

Tableaux et portraits de Femmes du monde entier, joyeux et colorés…

Les femmes du monde, un sujet inépuisable et si riche…

Vernissage le jeudi 9 juin à 18h30

Sophie Jourdan

LA CARAVELLE 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime

